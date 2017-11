Bockbüchsflinten für die Schwarzwildjagd

JÄGER Autor Roland Korioth stellt Ihnen leichte Büchsen für die Sauenpirsch vor – diesmal Bockbüchsflinten.

Wenn die Sauen in den Wiesen brechen oder im Getreide fressen – nix wie ran an den Feist! Dabei hilft eine leichte Büchse; möglichst mit Direktabzug und Handspannung. Hier stellen wir Ihnen ideale Begleiterinnen für die Frühjahrspirsch vor – sauschick und gut gebaut.

Bockbüchsflinten – der jagdliche Allrounder

Eine Bockbüchsflinte ist eine Kipplaufbüchse mit an den Kugellauf gelötetem oder verschraubtem Schrotlauf. Macht eine solche Kombination bei der Sauenpirsch überhaupt Sinn? Dazu zwei Episoden aus meinem Jagdtagebuch:

An einem schönen Sommerabend pirschte ich mit der Bockbüchsflinte zwei nichtführende Überläufer auf einer Wiese an. Als ich den beiden gerade entscheidend näher gekommen war, wechselten sie in den hohen Bewuchs einer Grabenkante. Ich pirschte ganz dicht heran und entschloss mich für den Schuss mit dem Flintenlaufgeschoss ins Grüne statt mit der etwas ablenkungsempfindlichen .30-06. Das klappte dann auch. Ein anderes Mal kontrollierte ich bei Oktobermond noch die Ränder eines Maisfeldes auf Sauen. Ich hatte bis dato keine Borste in Anblick. Da konnte ich auf einer gemähten Wiese am Mais einen Dachs ausmachen, der nach Tauwürmern suchte. Im Schutz der Maiskante kam ich auf Schrotschussentfernung heran und erlegte meinen ersten Grimbart.

Die Doublette

Mit einer Kombinierten erweitert sich einfach das Spektrum des mobilen Jägers. Das Waffengewicht steigt nur geringfügig gegenüber dem einer reinen Kipplaufbüchse an. Bockbüchsflinten mit Aluminiumbasküle bleiben deutlich unter der magischen Drei-Kilogramm-Grenze. Handspannung, Direktabzüge und große Kaliberauswahl (inklusive randloser Patronen) gehören längst zur Selbstverständlichkeit. Freischwingende Büchsenläufe lassen sich zu den Schrotläufen so justieren, dass Brenneke und Kugel deckungsgleich liegen. Somit sind ohne nachzuladen Doubletten möglich. Bei den namhaften Herstellern gibt es zudem Modelle mit langen (60 cm) und kurzen Laufbündeln (52 cm), mit Ein- oder Zweischlosssystem, Doppel- oder Einabzug.

Bockbüchsflinten nach Maß

Der Sauenjäger kann sich also seine Bockbüchsflinte nach Maß zusammenstellen. Er sollte nur beim Zielfernrohr nicht in die Vollen gehen. Da nun schon zwei Läufe aufeinander liegen, wird die ganze Sache kippelig, wenn obendrauf noch ein gewichtiges Riesenglas thront. Damit kann man sich die auf der Pirsch so wichtige Balance verderben. Die Büchse will dann immer bombenfest aufgelegt werden und lässt sich schwer am Pirschstock fixieren. Also lieber ein ähnlich lichtstarkes 50er Zielfernrohr montieren als ein gewaltiges mit 56 Millimeter Objektiv. Diese Empfehlung gilt im Grunde für alle drei Pirschbüchsen-Gruppierungen. Die Sektflaschen auf den Waffen verderben nicht nur die Ästhetik, sie verhindern auch meist das Anstreichen an Bäumen oder Zaunpfählen und ruinieren das Gewicht – was nützt da noch die schlankeste Büchse?

Mannlicher Duett

Kugellauf Kaltgehämmerter 60-Zentimeter– Lauf von Merkel, frei schwingend und verstellbar. Überhaupt haben die Thüringer den Österreichern bei ihrer ersten kombinierten Büchse wichtige Entwicklungshilfe geleistet und liefern weitere Komponenten der Bockbüchsflinte. Ausstattungen Für die Duett sind drei Holzklassen (Europäische Walnuss II bis IV) und fünf Gravuren (Laser bei Standard und Elegance, Flachstich bei Earl, Tiefstich bei Duke und Grand Duke) im Angebot. Hier die Ausführung Standard (schwarze Seitenplatten mit Arabeske, Holzklasse 2). Kaliber Den Schrotlauf gibt’s ausschließlich in 12/76 und stets mit Halbchoke. Die Kugelkaliber sind: .222, .243, .308, 7×65 R, .30-06, .30 R Blaser, 8×57 IRS und 9,3×74 R. Seitenplatten Die Duett verfügt zwar nicht über Seitenschlosse, aber über sehr hübsche, lange Seitenplatten, die viel Platz für Jagdgravuren lassen – beim Spitzenmodell Grand Duke sogar mit Goldeinlagen. Doppelschloss Mit dem Schieber auf dem Kolbenhals werden zwei Schlosse gespannt. Die Duett kann also Doubletten abfeuern. Die Konkurrenten bieten meist eine Einschloss- und eine Zweischlossversion an – wie Blaser BBF 95 und 97, Merkel B4 und B3. Doppelabzug Klassisch ein Abzug für jeden Lauf. Trocken stehende Flintenabzüge mit jeweils 1.200 Gramm Widerstand. Kein Einabzug im Angebot. Schaft Sehr grazile Form mit sanftem Schweinsrücken, Bayerischer Backe und Tropfnase am Vorderschaft. Ästhetisch liegt die Mannlicher ganz weit vorne.

Mehr Bockbüchsflinten für die Schwarzwildjagd

Haenel Jaeger.810

Zweischloss-Handspanner aus Suhl mit kaltgehämmerten Läufen. Kugellauf justierbar und freiliegend, Doppelabzug, Aluminiumbasküle, Hinterschaft mit Bayerischer Backe. Nur eine Ausstattung.

Blaser BBF 95

Einschloss-Handspanner. (BBF 97 mit zwei Schlossen etwas teurer.) Laufhakenverriegelung, frei schwingender, einstellbarer Büchsenlauf, fein stehende Direktabzüge. Kurzversion (52er Läufe) 2,4 Kilogramm leicht.

Antonio Zola Corona

Hübsche Italienerin mit Flankenverschluss, nitrierter Stahlbasküle, Arabeskengravur und vor allem – Handspannung (ein Schloss)! Leider nur Doppelabzug mit Stecher. Schrot 12/70 oder 20/76. Kugel bis 9,3×74 R.

Merkel B4

Einschloss-Version der B-Reihe von Merkel mit Kippblockverschluss und Handspannung (B3 mit zwei Schlossen etwa teurer). Feinabzüge, justierbarer, kaltgehämmerter Kugellauf.

Krieghoff Ultra 20 TS

Spannt beide Schlosse per Schieber oder beim Knicken (Kombispanner). Flintenabzug plus Rückstecher (UAS), Stahl- oder Alubasküle, verstellbarer 55-Zentimeter- Kugellauf. Sehr viele Optionen

und Kaliber.