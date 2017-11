Künstliche Lichtquellen zur Schwarzwildjagd in Brandenburg erlaubt!

Die Veröffentlichung dieser Allgemeinverfügung erfolgt im Amtsblatt für Brandenburg Sie wird am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für Brandenburg wirksam.

Begründung

Der Ansatz für eine Verhinderung eines Eintrages der Afrikanischen Schweinepest (ASP) nach Brandenburg ist von hoher Relevanz, da in weiten Teilen des Landes von einer zum Teil extrem hohen Schwarzwildpopulation, einhergehend mit hohen Schwarzwildschäden in der Landwirtschaft, berichtet wird.

Das Vorkommen der ASP in den osteuropäischen Ländern bei Wild- und Hausschweinen bedeutet eine ständige Ge fahrenlage des Auftretens in Brandenburg Seit dem ersten Auftreten der ASP in Georgien 2007 hat sich die Seuche sprunghaft in Richtung Westen und Norden nach Estland, Lettland, Litauen und Polen ausgebreitet Im Juni 2017 wurden die ersten Fälle in Tschechien und ein Fall bei Hausschweinen in Rumänien gemeldet

Eine Ausbreitung der ASP-Infektion in der Wildschweinpopulation konnte in allen betroffenen Staaten des euroasiati- schen Raums seit nunmehr ca zehn Jahren nicht aufgehal- ten werden, wenn auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit langsamer ist als zunächst angenommen So kommt es im- mer wieder zu Feststellungen der ASP bei Haus- und Wildschweinen, auch in größerer Entfernung von den bereits bekannten Infektionsherden Als Ursache für diese sprung- hafte Verbreitung wird meist eine anthropogene Verschleppung der Infektion vermutet

Es ist daher für die Allgemeinheit geboten, alle jagdrechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um einem möglichen Eintrag der ASP in die Wildschweinpopulation entgegenzu- wirken, da die Dichte der Wildtierpopulation als maßgebli- cher Risikofaktor bei der Verbreitung von Seuchen gilt Die Interessen des Einzelnen haben hinter den Interessen der Allgemeinheit zurückzustehen. Die Maßnahme ist somit folglich angemessen und erforderlich.