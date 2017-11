Nie mehr kalte Finger – Die SAUER ERGO HEAT Pistolengriffheizung

SAUER ERGO HEAT heißt die weltweit erste Pistolengriffheizung für Jagdbüchsen von SAUER.

Mit dieser revolutionären Erfindung für die Schäfte Classic XT, Synchro XT und Synchro XTC der Modelle S 303 und S 404 eröffnet SAUER aus Isny ein neues Kapitel in der Jagdwaffentechnik.

Wärmt die Finger – SAUER ERGO HEAT

Ob auf dem Winteransitz oder der Drückjagd – Oft muss der Jäger gegen die Kälte kämpfen. Ist er auch noch so gut eingehüllt, bleibt aber der Schießfinger kalt. Denn um im richtigen Moment schussbereit zu sein, wird der Handschuh der Schießhand häufig gar nicht erst angezogen. Aber: Mit kalten Fingern lässt es sich schlecht schießen. Wie Mediziner bestätigen, verengen sich bei Kälte die Gefäße in der Hand, das sensible taktile Empfinden der Finger wird herabgesetzt, ihr Feingefühl geht verloren.

Der Schuss auf einen Winterfuchs auf 100 Meter Distanz geht vorbei, weil der Abzug durchgerissen wird. Mit der SAUER ERGO HEAT Pistolengriffheizung bleiben die Finger der Schießhand warm, sodass auch bei eisiger Kälte der Zeigefinger sauber den Abzug betätigen kann. In der höchsten Heizstufe erreicht der ERGO HEAT bis zu 30 °C Differenz zur Umgebungstemperatur!

Auf der Drückjagd, wo es schnell gehen muss, ist der ERGO HEAT zudem ein extremer Sicherheitsgewinn. Auch bei Minusgraden kann der Jäger seine SAUER-Büchse während des Treibens mit bloßer Hand komfortabel am wärmenden Pistolengriff halten, sie ist schneller im Anschlag und kann mit dem nötigen Feingefühl gespannt und geschossen werden. Denn nur Treffer zählen!

SAUER ERGO HEAT lässt sich einfach bedienen

3 Heizstufen lassen sich über die mitgelieferte Fernbedienung oder die kostenlose SAUER ERGO HEAT App einstellen.

Eine dezent rote LED-Leuchte in der Riemenbügelbuchse zeigt durch Blinken die gewählte Heizstufe an.

In der höchsten Heizstufe hält der Akku rund 2, in der niedrigsten bis zu 7 Stunden!

SAUER ERGO HEAT App

Die SAUER ERGO-HEAT-App ist erhältlich für Android ab Vers. 4.3 sowie ab iOS 7.0

Aufladen des Akkus

Das Aufladen des Akkus im Hinterschaft erfolgt über ein Netzteil, das an die Riemenbügelbuchse gekoppelt wird.

Als Stromquelle kann auch der Zigarettenanzünder oder USB-Anschluss eines Autos sowie eine Powerbank dienen.

Erhältlich ist der SAUER ERGO HEAT nur bei Neuwaffen der Modelle S 303 sowie S 404.

Pressemitteilung SAUER&SOHN