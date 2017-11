Drückjagd in der Heimat – Teil 4 – JÄGER Prime

Norddeutschland im Oktober 2017 – Endlich wieder Drückjagd! Natürlich begleiten wir wieder den Ausnahmeschützen Moritz auf die Drückjagd in einem absoluten Traumrevier.

Nieselregen und durch den Bestand pfeifende Böen machen es den Jägern schwer, nur über Anlauf können sie sich wahrlich nicht beklagen. Fiebern Sie mit, wenn Jäger „Mo“ an gleich zwei Drückjagdterminen sein jagdliches Geschick mit seiner neuen Steyr Mannlicher SM12, montiert mit dem neuen Zeiss V6 Glas unter Beweis stellt. Eine besondere Herausforderung ist in diesem Jahr die Freigabe, hier gilt es sauber anzusprechen und so manchen schweren Schwarzkittel wieder ziehen zu lassen.

Wer schon Fan der Serie „Drückjagd in der Heimat“ ist, erkennt den Stand von „Mo“ sicherlich wieder und darf sich auf einen packenden Rückblick der Schneejagden aus dem letzten Januar freuen. Auch Teil IV der JÄGER Original Serie ist ein absolutes Muss für jeden passionierten Schwarzwildjäger!

Laufzeit: ca. 30 Min.

Wildarten: Schwarzwild

Revier: Norddeutschland

>>>HIER GEHTS ZUM FILM <<<