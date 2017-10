Schwarzwild Hege & Bejagung – JÄGER Prime

Dieser informative Film richtet sich an alle Jäger, die ein Schwarzwildrevier bejagen und die Sauen nicht nur »kurzhalten«, sondern mit Freude waidwerken und reife Keiler heranhegen möchten. Die richtige Bejagung in Verbindung mit sinnvollen Hegemaßnahmen, wie z. B. Kirrung und Ablenkfütterung, mindert die Wildschadensgefahr und erhöht die Freude an der Jagd. Anschaulich und mit spannenden Filmsequenzen belegt der schwedische Jagdpraktiker Mikael Tham, wie das Schwarzwild vom Ansitz oder auf der Drückjagd erfolgreich bejagt werden kann. Natürlich kommen auch die Themen Jagd mit Hunden sowie die Nachsuche nicht zu kurz.

Laufzeit: ca. 60 Min.

Wildarten: Schwarzwild

Revier: Schweden