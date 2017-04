SAUEN – das Magazin für den Schwarzwildjäger

Eine spannende Saison ist zu Ende. Es wird Frühling und wir alle erholen uns von den langen Nächten, den kalten Füßen und manch jagdlicher Schlappe. Die letzten Monate waren von Passion, Anspannung, und Leidenschaft gekennzeichnet, und mancher Saujäger braucht nun eine Verschnaufpause, während die Bachen frischen, um später erneut über Felder und Wiesen herzufallen. Um diese Pause sinnvoll nutzen zu können und damit Sie nicht total auf jagdliches Adrenalin verzichten müssen, erscheint jetzt das neue SAUEN-Magazin.

(Bezug über den Handel oder HIER)

Erfahren Sie mehr über Kämpfe zwischen Mensch und Sau und wie man sich dabei verhalten sollte. Lernen sie vieles über einen der ehrgeizigsten Keilerheger Deutschlands und wie er es schaffte ein ganzes Dutzend reifer Bassen in seinem kleinen Revier zu strecken.

Wenn Sie das abendliche Geschwätz über das richtige Kaliber stört, dann greifen sie am besten zu dieser Ausgabe. Hier bekommen sie die Informationen direkt vom Experten. Die nächste Drückjagd kommt bestimmt. Aber auch Wege zu einer vernünftigen Öffentlichkeitsarbeit, werden hier aufgezeigt, denn die deutsche Jagd braucht dringend eine PR, die ihrer würdig ist.

Legen Sie sich ruhig in die Frühlingssonne, wenn Sie dieses Heft in der Hand halten. Bereiten Sie sich in aller Ruhe vor, denn die nächste „Sauson“ kommt bestimmt!

Mit Waidmannsheil.



Lucas von Bothmer

Chefredakteur SAUEN und JÄGER