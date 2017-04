SAUEN – das Magazin für den Schwarzwildjäger

Sauen! Sauen! Sauen nach vorne!“ Treiber gellen, Hörner schallen, Hunde heulen, Äste krachen, Sträucher prasseln, Schüsse peitschen – und das Jägerherz liefert den Takt unterm Faserpelz, denn, ja Schatzi, sie spielen wieder „unser Lied“!

Denn klingen die Schlachtrufe nicht wie ein Hit in den Ohren jener, die diese Zeitschrift lesen? Der epische Kampf zwischen Mensch und Wildsau, zwischen kalydonischem Eber und herkulischem Helden, zwischen ungezähmtem Borstenvieh und listenreichem Waidgenossen, ist er für uns Jäger nicht das, was „Last Christmas“ für George Michael war? Ein Evergreen, von dem man gut leben kann? Gewiss, der Blödel-Barde ist mit seiner Bimmel-Ballade reich geworden – uns hingegen kostet unsere Passion die Ohren. Doch würden Sie tauschen?

Liebe Leser, es macht keinen Sinn, sich zu verstellen. Wir sind anders. Der eine träumt von weißer Weihnacht, der andere von weniger Wildschaden. Der eine düst zum Christmasshopping nach New York, der andere zu Raiffeisen. Einer räuchert am Heiligen Abend eine Myrrhe, der andere lieber Dachsschinken. Lang lebe die Vielfalt.

In diesem Land leben 81 Millionen Menschen – mit 81 Millionen Träumen, Zielen und Wünschen. Doch eine kulturelle Verwahrlosung, ein diktatorischer Meinungsmainstream und eine bedrohliche Naturentfremdung stülpen uns einen Trichter in den Rachen, um uns den trägen Sirup der Unmündigkeit einzuflößen. Ein Sirup, der uns verbotsgeil und tugendbesoffen machen soll; der uns vergessen lässt, wer wir waren und woher wir einst kamen. Denn längst hat die Freiheit des Jägers Philister auf den Plan gerufen, die seine Privilegien nicht ertragen. Sie haben das Gespür für die Natur verloren; haben unsere Wurzeln vergessen; verkennen, dass Vielfalt nicht aus dem Gleichheitswahn kommt, Wohlstand nicht aus dem Eingriff ins Eigentum, sondern aus der freiheitlichen Nutzung nachwachsender Ressourcen. „Die Jagd muss sich nicht rechtfertigen. Sie ist ein Naturprinzip“, sagte JÄGER-Autor Florian Asche jüngst in einer öffentlichen Diskussion. Ein Naturprinzip, das für uns zu Weihnachten gehört, wie Last Christmas für den Rest der Welt. Bleiben Sie dran!

Viel Waidmannsheil wünscht



Lucas von Bothmer

Chefredakteur SAUEN und JÄGER