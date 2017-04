SAUEN zieht den Hut

Ein neuer Herbst, ein neues SAUEN-Heft. Bereits die neunte Ausgabe der wohl speziellsten aller Spezial-Zeitschriften halten Sie nun in den Händen, liebe Leser. Zeit, ein wenig zurückzublicken. Vor jeder Ausgabe werden wir wieder gefragt: „Fällt Euch denn überhaupt noch was ein?“ Und nach jeder Ausgabe lautet die Antwort: „Wir haben noch nicht mal richtig angefangen.“

Denn zu faszinierend ist das Schwarzwild, zu viele Fragen treiben den aktiven Saujäger um, zu schlau und gewitzt sind unsere immer zahlreicheren Borstenviecher. Zu viel ändert sich im Jagdrecht, in der Technik und auch in der Kultur. Manch einem Niederwildnostalgiker mag das weh tun: Doch die Saujagd hat sich in den letzten 30 Jahren vom feudalen Edelhobby zum schweißtreibenden Tagewerk vieler Waidmänner entwickelt. Somit war ein Heft für den passionierten Saujäger längst überfällig – und uns ist es wichtig, dieses praxisnah und packend zugleich zu gestalten.

Ihre Sorgen sind unsere Aufgaben:

Welche Frauenbüchse kann man kaufen? Was tun gegen Wildschaden? Wie gelingt uns ein köstliches Sauengericht? Welcher Buchenteer wirkt wirklich? Wie lerne ich, so zu schießen, dass ich bei der nächsten Drückjagd nicht mit dem Gesicht zur Wildkammer stehe? Das alles sind Fragen, die wir in dieser Ausgabe behandeln. Hinzu kommt unser Titelthema: Sauen dieser Erde. Welche gibt es, wo wohnen sie, wie sehen sie aus, was unterscheidet sie? Wo gibt’s die größten Keiler der Welt? Und wie gefährlich ist eigentlich das afrikanische Riesenwaldschwein? All das lesen Sie seit 2011 in SAUEN – und auch wenn wir anfänglich unseren Augen kaum trauen konnten, Sie sind nicht alleine.

An dieser Stelle möchte ich aber nicht nur Werbung machen für eine Zeitschrift, die Antworten auf Fragen gibt, die herkömmliche Jagdzeitschriften gar nicht stellen. Sondern ich muss mich bei fast 15.000 Lesern bedanken, die uns treu sind. Bei Kritikern, Anregern, Einsendern, Gewinnspielteilnehmern und „Versauten“, die dieses Heft zu dem machen, was es ist: geteilte Leidenschaft zwischen Redaktion und Lesern. Mit gleich drei Aktionen in diesem Heft belohnen wir Ihre Treue. So findet 2016 in Ulm wieder ein SAUEN Masters statt, ein Event der Extraklasse! Zudem prämieren wir hier die „Drecksau des Jahres“, Ihr individuelles Revierfahrzeug. Und es folgt die Auflösung unseres Gewinnspiels „Gatterschwein oder Feldsau“, bei dem eine ältere Dame alle gestandenen Schwarzwildexperten auf die Plätze verwiesen hat. Hut ab!

Viel Waidmannsheil wünscht



Lucas von Bothmer

Chefredakteur SAUEN und JÄGER