Auch Krieghoff, Merkel und Sako bauen richtig gute Büchsen für die Schwarzwildjagd. Also ab auf den Schießstand zum großen Test mit fünf Situationen.

Sauen gab zwei Bundeswehr-Schießlehrern auf einem Stand in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern die Chance, die eher unbekannten Saubüchsen auf Herz und Nieren zu testen. Hermann Rosenberg berichtet.

Gute Büchsen für die Schwarzwildjagd – Warum nicht Merkel, Sako und Krieghoff?

Die drei Waffen wurden im Kaliber .308 Win. geliefert. Es wurden allerdings unterschiedliche Zielfernrohre verwendet. Aufgrund der Magazinkapazität der Krieghoff haben wir nur 4-Schuss-Serien geschossen. Der Präzisionstest wurde dennoch mit einer 5er Gruppe geschossen. Ein Praxixtest kann immer nur subjektiv sein. Wir haben uns um eine möglichst große Unabhängigkeit bemüht. Doch gilt dabei immer zu beachten: Ein Schütze kann auch mal einen schlechten Tag haben, eine neue Waffe erfordert zuweilen eine gewisse Umstellung, während eines Tests kann sich zudem das Wetter ändern. Wir hatten das große Glück, dass es zwar umsprang, aber die entsprechenden Übungen jeweils bei gleichem Wetter durchgeführt werden konnten.

Bei den Übungen eins und drei war es trocken, bei den Übungen zwei und vier hat es geregnet und bei der letzten Übung war es wieder trocken – nur wir leider nicht mehr. Wir wollten einen Test für die jagdlichen Situationen durchführen, in denen wir das Schwarzwild üblicherweise beschießen. Diese sind Ansitz, Pirsch und Drückjagd.

Die Waffenrester für die Büchsen für die Schwarzwildjagd

Wir, das sind ich, Hermann Rosenberg, und ein „unabhängiger“ Schütze. Dieser ist Nichtjäger, dementsprechend auch nicht mit irgendwelchen Waffenherstellern „verbunden“. Er ist ein hervorragender Bundeswehr-Schießausbilder. Sein Name ist Hauptfeldwebel Marco Zickler, 30 Jahre alt und Scharfschütze am G28. Ich selbst bin 51 Jahre alt, seit 20 Jahren Jagdscheininhaber und seit 1982 Soldat. Im Rahmen meiner Tätigkeit als Scharfschützen-Ausbilder bei der KSK war ich in verschiedenen Auslandseinsätzen tätig und gebe im Jahr knapp 20.000 Schuss zu Übungszwecken ab. Seit dem Jahr 2011 führe ich für die Zeitschrift JÄGER Schießseminare durch.

Dabei gilt mein Hauptaugenmerk stets dem größten Feind der Präzision, dem Mucken. Mit Hilfe diverser Übungen vermittle ich den Teilnehmern systematisch eine Abzugskontrolle, die es ermöglicht, auch auf weite Distanzen zu treffen. Denn egal, ob bewegtes Ziel oder stehendes, ob nah oder fern, es gilt stets: „Positiv gleichgültig abkrümmen.“ Und nun zu den Büchsen für die Schwarzwildjagd!

Die Testkandidaten

SAKO 85 Grizzly

Repetierer Zylinderverschluss Magazin 5 Schuss, Stahl Handspannung ein Kaliber 308 Winchester Lauflänge 56 cm Gewicht 3,5 kg

Merkel Helix Explorer

Repetierer Zylinderverschluss Magazin 5 Schuss, Plastik Handspannung ja Kaliber 308 Winchester Lauflänge 56 cm Gewicht 3 kg

Krieghoff Semprio Standard

Repetierer Geradezug Magazin 5 Schuss, Plastik Handspannung ja Kaliber 308 Winchester Lauflänge 55 cm Gewicht 3,4 kg