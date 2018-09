In Bulgarien ist ein erster ASP-Ausbruch (Afrikanischen Schweinepest) nachgewiesen worden.

Die Seuche ist an der Ostgrenze im Raum Warna unweit des schwarzen Meeres ausgebrochen. Der bulgarische Landwirtschaftsminister lässt in einer drei Kilometer breiten Schutzzone alle Schweine auf ASP testen. In Rumänien schlagen Eindämmungsversuche fehl.

Erster ASP-Ausbruch in Bulgarien